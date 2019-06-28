2019/06/28 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. موكب يقدم الطعام والماء لطلبة السادس في الجامعة المستنصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. موكب يقدم الطعام والماء لطلبة السادس في الجامعة المستنصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. موكب يقدم الطعام والماء لطلبة السادس في الجامعة المستنصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).