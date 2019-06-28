2019/06/28 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى، الجمعة، للمطالبة بإعدام مجرم اقدن على قت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق تظاهرة في ديالى للمطالبة بإعدام قاتل طفلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انطلاق تظاهرة في ديالى للمطالبة بإعدام قاتل طفلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).