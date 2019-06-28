2019/06/28 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يتوقع أن تستحوذ أجهزة الروبوت على حوالي 20 مليون وظيفة في أنحاء العالم بحلول عام 2030، مما سيؤدي إلى توسيع نطاق عدم المساواة اجتماعيا، وإن كان سينعش الاقتصاد ، بحسب ما تقوله دراسة جديدة.وتقول المجموعة الاستشارية التي نفذت الدراسة، وتدعى (أكسفورد إيكونوميكس) وهي شركة خاصة تهتم بالبحوث والاستشارات ويوجد مقرها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الروبوت يستحوذ على 20 مليون وظيفة بحلول 2030 وكالة خطوة برس.

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