الدفاع تنفي وجود صفحة رسمية باسم وزيرها الجديد على مواقع التواصل

2019/06/28 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وجود صفحة رسمية باسم وزيرها الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" لا وجود لأي صفحة رسمية بإسم وزير الدفاع نجاح الشمري، على مواقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك – تويتر - الانستغرام}"، منبهاً ان" أيةُ صفحة منسوبة لشمري هي صفحة وهمية ومزيفة".واكدت الوزارة انه" لن تكون هناك صفحة للسيد الوزير في الوقت الحالي أو في المستقبل"، موضحاً" لمعرفة أخبار وإنجازات وزير الدفاع فإن موقع الوزارة {mod.mil.iq} وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي {الفيس بوك_ التويتر_ الانستغرام} هي المنبر الإعلامي الوحيد لنقل هذه الأخبار".انتهى

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