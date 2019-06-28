الكشف عن تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

2019/06/28 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي برشلونة الإسباني قد بدأ المفاوضات مع أتلتيكو مدريد الإسباني بشأن الحصول على توقيع أنطوان جريزمان.

وكان الدولي الفرنسي قد أعلن في مايو الماضي عن مغادرته نادي العاصمة الإسبانية، بعد 5 سنوات قضاها مع الروخي بلانكوس.ووفقاً لصحيفة ليكيب الشهيرة، فإن البرسا اجتمع مع مسؤولي الأتلتي الأسبوع الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بطل العالم 2018.الشرط الجزائي لجريزو في عقده مع أتلتيكو سينخفض من 200 إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو القادم، وهو ربما السر وراء إعلان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أنه سوف يكشف عن وجهته المقبلة في الأول من يوليو.ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين، حيث يحاول البلوجرانا تخفيض المبلغ المدفوع، من خلال إضافة لاعب في الصفقة.المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني يرغب في انتداب نيلسون سيميدو الظهير الأيمن البرتغالي للفريق الكتلوني، إلا أن برشلونة لا ينوي ترك لاعبه.الصحيفة الفرنسية المعروفة بمصداقيتها ذكرت أن جريزمان سوف ينضم إلى الكتلان بعقد يمتد لخمس سنوات، على أن يتقاضى راتباً سنوياً قدره 17 مليون يورو، وهو مبلغ أقل مما يحصل عليه في نادي ملعب واندا ميتروبوليتانو.انتهى

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