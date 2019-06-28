اهالي العظيم في ديالى يعانون من ازمة عطش حادة بسبب الكهرباء

2019/06/28 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني اهالي ناحية العظيم في محافظة ديالى من أزمة عطش حادة بسبب عدم استقرار الطاقة الكهربائية .وقال محمد العبيدي رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان ناحية العظيم شمال بعقوبة ، تعاني منذ اسابيع من ازمة عطش حادة نتيجة توقف المشاريع المائية عن الضخ بسبب تذبذب الطاقة الكهربائية “.مبينا :” […]

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