ابراهيم الجعفري:طريح الفراش منذ شهر تشرين ثاني 2018

2019/06/28 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري، حاجز الصمت بمنشور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة الجمعة”، كشف فيها بعضاً من مذكراته خلال رحلته كوزير للخارجية حرص فيها على تشكيل حروف الكلمات والحركات الإعرابية، لكنه شكى “آلام الفقرات” الذي أورثته إياه مهمته خلال السنوات الأربع الماضية.“رسالة الجمعة” جمعة مباركة تقرع أجراسها في عالمٍ...

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