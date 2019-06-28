2019/06/28 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، على اختيار علي المالكي ليكون رئيس له.

وقال مصدر في المجلس ان"مجلس المحافظة صوت على اختيار علي المالكي رئيسا له خلال الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم، خلفا لرئيس المجلس نصيف الخطابي الذي تم اختياره ليكون محافطاً لكربلاء".

واضاف، انه"تم انتخاب جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس المحافظة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي المالكي رئيسا للمجلس محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي المالكي رئيسا للمجلس محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).