اسعار اليورو تستقر وتتجه صوب أكبر ارتفاع شهري

2019/06/28 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر اليورو ،اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر ارتفاع شهري في 17 شهرا في الوقت الذي يتساءل فيه المتعاملون عن المدى الذي سيذهب إليه

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