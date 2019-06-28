2019/06/28 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: في حال تكرار الانتهاك الأميركي فإن إيران تحتفظ بحقها في الدفاع عن حدودها المائية ومواجهة أي اعتداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/28 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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