مجلس الأنبار ينفي بيع الدرجات الوظيفية بـ (20) ألف دولار

2019/06/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس محافظة الأنبار، الخميس، الأنباء التي أشارت إلى بيع الدرجات الوظيفية الخاصة بتربية المحافظة مقابل (20) ألف دولار للدرجة الوظيفية الواحدة، فيما أشار إلى أن ضوابط التعيينات لم تأت من قبل وزارة التربية وأن المجلس ينتظر مصادقة الوزارة عليها لكي يتم توزيعها بكل شفافية.

وقال عضو المجلس عذال الفهداويإنه «لا صحة للأنباء التي أشارت إلى بيع الدرجات الوظيفية الخاصة بتربية المحافظة مقابل (20) ألف دولار للدرجة الوظيفية الواحدة»، مشدداً بأن «هذه الأنباء ترجع إلى لغط كبير ومجرد أحاديث وإشاعات تتم تداولها وتناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون خلفها جهات، أو مجرد تعبير عن حالة الامتعاض من الشباب العاطلين عن العمل».

وأوضح الفهداوي، أن «ضوابط التعيينات لم تأت من قبل وزارة التربية وأن المجلس ينتظر مصادقة الوزارة عليها لكي يتم توزيعها بكل شفافية»، لافتاً إلى أن «مجلس محافظة الأنبار سيشرف ويتابع بشكل مباشر آلية توزيع تلك الدرجات الوظيفية لكي توزع بشكل قانوني بعيداً عن الرشاوى والمحسوبية».

يذكر أن صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تعنى بمتابعة شؤون محافظة الأنبار قد تحدثت عن وصول سعر «بيع» الدرجات الوظيفية على ملاك وزارة التربية في المحافظة إلى (20) ألف دولار للشخص الواحد.

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