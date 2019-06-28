تحذيرات من عقد

2019/06/28 | 17:24

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بغداد:سومر نيوز

حذّر قانونيون عراقيون من تمرير صفقات فساد تعيد اجراء انتخابات روساء لجان الأمن والدفاع والمالية والتعلي...

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