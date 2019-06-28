2019/06/28 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الوزير الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
نفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وجود صفحة رسمية باسم وزيرها الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الوزير الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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