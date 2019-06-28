الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الوزير الجديد

2019/06/28 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

نفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، وجود صفحة رسمية باسم وزيرها الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت ...

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