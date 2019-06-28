داعش الارهابي يصر على انه قتل وجرح 40 عراقيا بعملية انتحارية في منطقة البلديات وسط بغداد

2019/06/28 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصر داعش الارهابي في بيان نشره ليلة امس انه قتل وجرح 40 عراقيا بتفجير انتحاري في مسجد قام به الانتحاري ابو علي الانصاري اعلن داعش الارهابي في انفوغراف نشره في صحيفته النبأ على كوكل الامريكي التي تم تفجيرها في 11 نيسان الماضي ان العراق احتل المرتبة الاولى بعدد العمليات والقتلى والجرحى بين دول العالم وقال...

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