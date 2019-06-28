التوترات السياسية والاقتصادية تلقي بظلالها على قمة العشرين

2019/06/28 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو – تهيمن التوترات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم على فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تنطلق الجمعة، على مدار يومين في مدينة

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