مركز الروابط: لقاء ترمب مع بوتين ركز على أمن إسرائيل

2019/06/28 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسط توتر بين واشنطن وطهران ، تعقد في مدينة أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرين.

واكد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ان لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين كان على درجة عالية من الأهمية، مبينا ان أهم محاور اللقاء هو الحفاظ على أمن إسرائيل ، وهذا الأمر مهم بالنسبة لهما ، والدليل على ذلك أن اختيار القدس المحتلة لعقد الاجتماع الثلاثي الأميركي الروسي الإسرائيلي هو للتأكيد سواء من واشنطن أو موسكو على الدور والمكانة والأهمية الإقليمية لإسرائيل ، كما ركز لقاؤهما على سوريا والنفوذ الايراني فيها ، والتطورات العسكرية التي يشهدها الخليج العربي.

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