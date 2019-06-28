رفيق حاتم رفيق - تسع أطروحات أساسية حول الشبيبة .

2019/06/28 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رفيق_حاتم_رفيق 1ـ من هي الشبيبة ؟تمثل الشبيبة فئة من فئات الكادحين وهي معنية بالثورة وسواء كان ذلك في المجتمعات الرأسمالية أو في المجتمعات المستعمرة وشبه المستعمرة والاقطاعية وشبه الاقطاعية فإن الشبيبة تمثل قوة ثورية و هي تتكون من فئات ، فمنها عمال وفلاحون وطلبة وتلاميذ وموظفون ومعطلون الخ ..وتلك القوة تتصف بالحيوية والحماس والاقدام ، يقول عنها ماو تسي تونغ ما يلي : " الشباب هم أنشط قوة وأكثرها ......

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