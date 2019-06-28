نبيل عودة - سياسة نتنياهو: تفاهة الأعمال وعظمة الأوهام

2019/06/28 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة سياسة نتنياهو: تفاهة الأعمال وعظمة الأوهامنبيل عودةالواقع السياسي الإسرائيلي يعاني من حالة ابتذال سياسي تعاظم مع صعود رئيس امريكي جعل الابتذال السياسي نهجه الدولي، وطبعا لن يجد أفضل من بيبي نتنياهو، وابتذاله السياسي، حليفا سياسيا لنهجه وابتذاله.وبرز هذا الابتذال بأكثر صوره بشاعة، حين صرح نتنياهو في الانتخابات السابقة بأن الباصات تنقل العرب للتصويت، وذلك لحث المصوتين اليهود للتصويت لصد......

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