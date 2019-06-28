2019/06/28 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية يوم الجمعة إن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ وإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد.ويوم الخميس نقل السبسي (92 عاما) الى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحسن ملحوظ في صحة الرئيس التونسي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسن ملحوظ في صحة الرئيس التونسي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسن ملحوظ في صحة الرئيس التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).