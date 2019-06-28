مركز الروابط : قمة روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة كانت أشبه بالمقايضة السياسية

2019/06/28 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية عن أهم فقرات القمة الثلاثية الأمنية التي جمعت روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس المحتلة.

وأوضح مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية إن اجتماع القمة ارتكز على عملية تفاوضية أشبه بالمقايضة السياسية تتمثل بخروج القوات الإيرانية والموالين لها من سوريا ، مقابل دعم بشار الأسد وإلغاء العقوبات الدولية على سوريا ، وضمان المصالح الروسية على البحر المتوسط ، وتكون وصيّة وضامنة بالكامل للدور الإيراني في سوريا.

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