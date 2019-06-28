2019/06/28 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرارة تصل الى درجة الغليان ومخاوف من حدوث كوارث طبيعية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GaqI-ZP-oJ0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحرارة تصل الى درجة الغليان ومخاوف من حدوث كوارث طبيعية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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