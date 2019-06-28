2019/06/28 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص إحدى تشكيلات وزارة النقل مع الحكومة المحلية في نينوى خطة إعمار مرآئب المحافظة. وأوضحت الشركة في بيان لها ، أنه” تم بحث تنفيذ إعمار مرآب الشمال ضمن ميزانية العام الحالي ٢٠١٩ .وتم إستحصال تخصيص مالي بقيمة ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دينار ضمن حصة تنمية الأقاليم في الموازنة العامة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن تخصيص المليارات لإعمار مرآب نينوى النعيم نيوز.

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