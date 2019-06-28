فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

2019/06/28 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، إن البلاد سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق، الجمعة، في ظل موجة شديدة الحرارة تجتاح غالبية أنحاء جنوب ووسط أوروبا.

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