2019/06/28 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تقبل ميلانو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طوعا عقوبة إيقافه لعام واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف قائلا إن هذا هو الخيار الوحيد المتاح بالنسبة له للامتثال لتلك القواعد.وفي وقت سابق يوم الجمعة، أقرت المحكمة الرياضية الدولية اتفاقا توصل إليه ميلانو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميلان يتقبل عقوبة ايقافه عاما واحدا عن المشاركة الاوربية وكالة خطوة برس.

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