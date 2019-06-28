النيران تطال عدد من كرفانات الجيش في معسكر غربي نينوى

2019/06/28 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى ، اليوم الجمعة، بأن حريقاً اندلع في أراض زراعية ووصل إلى كرفانات تابعة لمعسكر للجيش العراقي غربي المحافظة.وقال المصدر ، إحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعدد من الكرفانات للجيش العراقي في معسكر “التمارات” شمال شرق تلعفر .وأشار المصدر , أن الحريق وصل إلى داخل مقر فرقة …

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