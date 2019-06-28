مجلس كربلاء يصوت على انتخاب نصيف الخطابي محافظاً جديدا خلفا لعقيل الطريحي

2019/06/28 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس محافظة كربلاء على انتخاب نصيف الخطابي محافظاً جديدا خلفا لعقيل الطريحي.

وأفاد مراسل التغيير، بأن مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة لاختيار محافظ جديد خلفا للمحافظ المقال عقيل الطريحي، لافتا الى أن المجلس انتخب نصيف الخطابي محافظا جديدا بعد حصوله على اثنين وعشرين صوتا من أصل ثلاثة وعشرين عضوا حضروا الجلسة الطارئة.

وأضاف مراسل التغيير، أن المجلس صوت على اختيار علي المالكي رئيسا له بعد حصوله على واحد وعشرين صوتا من أصل واحد وعشرين بعد انسحاب عضوين من الجلسة، فيما تم انتخاب جنان الوزني نائبا لرئيس مجلس المحافظة.

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