لا ينسون وننسى!قناة فوكس نيوز تلتقي بزوجة قناص امريكي شارك بغزو العراق 4 مرات وقتل قبل 6 اعوام ترجمة خولة الموسوي

2019/06/28 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت فوكس نيوز الامريكية بتايا كايل ، أرملة عنصر المارينز كريس كايل ،الذي شارك بغزو العراق ويسمونه قناص امريكي وقتل 2013 وتم عمل فيلد درامي باسمع قناص امريكي وشارك بمهرجان الاوسكار قالت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز أن إصدار الفيلم أدى إلى زيادة موجة التهديدات ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.اللجنة وغيرها اتهموا كلينت...

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