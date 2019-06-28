بالصور.. تظاهرة لذوي الطفلة

2019/06/28 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

تظاهر ذوو الطفلة المغدورة زهراء محمد، في قضاء الخالص شمالي ديالى للمطالبة باعدام قاتليها.

وقال مصدر صحفي، اليوم الجمعة، ان"العشرات من ذوي الطفلة زهراء

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