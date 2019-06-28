مبعوث الصين إلى محادثات فيينا: نرفض سياسة أمريكا بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني

2019/06/28 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد المبعوث على "أهمية ضمان أمن الطاقة"، معبراً عن رفضه الفرض الأحادي للعقوبات على إيران"، وأضاف "نرفض أيضاً سياسة واشنطن بشأن تصفير صادرات النفط الإيراني".وكانت إيران قد أفادت في وقت سباق من، اليوم الجمعة، بأن الاجتماع الذي يعقد في فيينا يوم الجمعة بين الأطراف الباقية في الاتفاق النووي هو ”آخر فرصة“ لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة في العام الماضي، محذرة من أنها لن تقبل أي حلول ”ظاهرية“ فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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