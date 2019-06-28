رئيس مجلس النواب يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته في مملكة البحرين

2019/06/28 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية عبد الله زينل للاعراب عن اسفه لاقتحام سفارة بلادها في بغداد.

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