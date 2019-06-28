2019/06/28 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اتصالا هاتفيا مع رئيسة ‏مجلس النواب لمملكة البحرين السيدة فوزية عبد الله زينل، عبر فيه عن شجب ‏واستنكار الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يعبر لرئيسة مجلس النواب البحريني هاتفيا عن شجب الاعتداء على سفارة بلادها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يعبر لرئيسة مجلس النواب البحريني هاتفيا عن شجب الاعتداء على سفارة بلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).