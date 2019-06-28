بكين: لا نقبل سياسة واشنطن بفرض حظر كامل على النفط الإيراني

2019/06/28 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- موازين نيوز أكد فو كونغ، المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، اليوم الجمعة، رفض بلاده العقوبات الأحادية على إيران وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة.وأبدى فو كونغ تحفظه عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لتحدي العقوبات الأمريكية وشراء النفط الإيراني، لكنه قال إن الصين ترفض العقوبات.وصرح […]

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