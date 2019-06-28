عراقجي يصف تصريحات برايان هوك بـ” نكتة اليوم”

2019/06/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سخر مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، من تصريحات المبعوث الاميركي الخاص لشؤون إيران برايان هوك.

ووصف عراقجي في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر، تصريحات برايان هوك الأخيرة، والتي أطلقها في باريس، وأكد خلالها ان سياسة بلاده بممارسة أقصى درجات الضغوط الاقتصادية على طهران، بدأت تؤتي ثمارها، وهي لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وصفها عراقجي بنكتة اليوم، في إشارة منه الى ان بلاده لا تعبأ بتلك العقوبات.

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