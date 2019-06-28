2019/06/28 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، اليوم الجمعة، عن إخترق وتفكيك خلية “إرهابية” كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك.وقالت المديرية , ” بعملية نوعية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة “.وأشارت المديرية , إلى أنها ” تمكنت مفارز مديرية الإستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٤ وبإسناد من استخبارات الفوج الثالث لواء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كركوك ..تفكيك خلية “إرهابية” تعتزم القيام بعمليات إرهابية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك ..تفكيك خلية “إرهابية” تعتزم القيام بعمليات إرهابية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك ..تفكيك خلية “إرهابية” تعتزم القيام بعمليات إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).