الحلبوسي لنظيرته البحرينية: الاعتداء على البعثات خط احمر

2019/06/28 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية؛كلكامش برس: أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب لمملكة البحرين فوزية عبد الله زينل.وقال الحلبوسي خلال الاتصال إن ” حق التظاهر مشروع في كل الأنظمة الديمقراطية، لكن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسلامة أمنها بالنسبة إلى العراق خط أحمر، ولا يمكن السماح بالمساس به مطلقا، موضحا أن هناك استهجانا رسميا وشعبيا لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، التي تهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامة العاملين فيها”.

وأضاف بحسب مكتبه الاعلامي أن” مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون نأمل أن لا تؤثر على علاقات العراق مع الدول العربية بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، ولا سيما بعد تحقيق العراق خطوات كبيرة بانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي، مؤكدا استمرارَ مجلس النواب بمساعيه الحثيثة في تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية والآسيوية والدولية بما يخدم الشعوب”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن” الحكومة العراقية اتخدت كل الإجراءات الحازمة والفورية باعتقال المتسببين؛ لإحالتهم إلى القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمبنى السفارة، وأنها لن تتهاون مع مثل هذه الاعتداءات.

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