النزاهة تضبط تلاعباً ببيع عقارٍ في نينوى ومستندات صرف إيفاد خارج العراق

2019/06/28 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية؛ كلكامش برس: أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في معاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للدولة، ومعاملات صرفٍ في ديوان محافظة نينوى.وذكر بيان للهيأة اليوم” ان الدائرة أوضحت أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة الموصل، قام […]

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