الحلبوسي: الإعتداء على البعثات الدبلوماسية خط أحمر.. لن نتهاون مع المتسببين

2019/06/28 | 18:12

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بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، ان الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في العراق خط احمر، مضيفا ان ما حدث للسفارة البحرينية في بغداد لن يمر دون عقاب.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب لمملكة البحرين فوزية عبد الله زينل".

وقال الحلبوسي خلال الاتصال إن "حق التظاهر مشروع في كل الأنظمة الديمقراطية، لكن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسلامة أمنها بالنسبة إلى العراق خط أحمر، ولا يمكن السماح بالمساس به مطلقا"، موضحا أن "هناك استهجانا رسميا وشعبيا لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، التي تهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامة العاملين فيها".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون نأمل أن لا تؤثر على علاقات العراق مع الدول العربية بشكل عام، ومملكة البحرين بشكل خاص، ولا سيما بعد تحقيق العراق خطوات كبيرة بانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي"، مؤكدا "استمرارَ مجلس النواب بمساعيه الحثيثة في تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية والآسيوية والدولية بما يخدم الشعوب".

كما أكد رئيس مجلس النواب أن "الحكومة العراقية اتخدت كل الإجراءات الحازمة والفورية باعتقال المتسببين؛ لإحالتهم إلى القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمبنى السفارة، وأنها لن تتهاون مع مثل هذه الاعتداءات".

وكان عشرات الأشخاص، قد اقتحموا، مساء أمس الخميس، السفارة البحرينية في بغداد تنديدا بـ"صفقة القرن" التي يتناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء "الصراع الفلسطيني _ الإسرائيلي" وورشة المنامة التي عقد في البحرين يومي 26 و27 حزيران الجاري للغرض ذاته، ليسارع وزير الداخلية ياسين طه الياسري بالتوجه إلى مقر الوزارة ويأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة حماية السفارة قبل أن تعلن الوزارة القاء القبض على 54 شخصا يشتبه بمشاركتهم في اقتحام السفارة.

وأعقب ذلك اتصال رئيس الجمهورية برهم صالح بالملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ليؤكدا على "عدم تأثير هذا الحادث على العلاقات بين بغداد والمنامة"، فيما أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم لنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، في إتصال هاتفي أيضا، على "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية ومنها سفارة البحرين، دون أن يؤثر حادث اقتحام السفارة على التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".

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