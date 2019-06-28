2019/06/28 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت نتائج دراسة جديدة أن اللاتي يفضلن الاستيقاظ في وقت مبكر هن أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي من “بومة الليل” (السهر إلى وقت متأخر من الليل).ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج سببها تعرض “بومة الليل” للإضاءة الصناعية ما يقطع إمدادات هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم ويزيد من إنتاج هرمون الأستروجين، المؤثر على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استيقاظ المرأة مبكرا يخفض من خطر إصابتها بسرطان الثدي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).