وزارة العمل: اطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات

2019/06/28 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبدالزمان، الجمعة، اطلاق الدفعة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان ان"الدفعة تشمل اكثر من مليون و(٢٦٠) الف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٣٦٢) مليار دينار ، داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الرواتب".

واضافت: "يبلغ عدد الاسر التي يعيلها رجل (٨٢٢٧٢٣) أسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٦١) مليار دينار، فيما يبلغ عدد الاسر التي تعيلها امرأة (٤٨٣٣٦٧) اسرة بمبلغ يصل الى اكثر من (١٠١) مليار دينار".

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