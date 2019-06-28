2019/06/28 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان تحالف القوى العراقية ،الجمعة، مهاجمة السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين، داعيا الحكومة الى تعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.

وعبر التحالف في بيان ، عن اسفه لاستغلال البعض لحق التظاهر السلمي للإساءة لسمعة الى العراق، ومحاولة عرقلة تمتين العلاقات العراقية مع محيطه العربي والاقليمي والدولي".

وطالب التحالف في بيانه "بالتعامل بحزم مع كل من يحاول او يسعى الى تخريب علاقات العراق الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية او يعمل على احباط جهود الرئاسات الثلاث، والقادة السياسيين لاستعادة مكانة العراق على المستويات كافة".ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحالف القوى العراقية يدين مهاجمة السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحالف القوى العراقية يدين مهاجمة السفارة البحرينية في بغداد من قبل متظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).