عضو في تيار الحكمة تحصل على منصب نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء

2019/06/28 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت عضو مجلس محافظة كربلاء عن تيار الحكمة جنان الوزني على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة بعد ان توافق عليها المجلس عقب اختيار المهندس نصيف الخطابي محافظا لكربلاء وعلي المالكي رئيسا لمجلس المحافظة يذكر ان الخطابي والمالكي والوزني هم أعضاء كتلة(تفاهم كربلاء) التي تشكلت من ١٥ عضو يمثلون كتل مختلفة وكانت وراء اقالة الطريحي.

واعلن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم في وقت سابق انه اتخذ خيار المعارضة في كافة مفاصل الدولة.

وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي امس الخميس.

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