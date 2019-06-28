المتحدث باسم خارجية ايران: الإجراءات الأميركية الأخيرة بفرض الحظر على الأشخاص تصرف ساذج

2019/06/28 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، إجراءات الحظر الأميركية الأخيرة ضد بلاده، بالتصرف الساذج.

واكد موسوي في تصريح أوردته وكالة فارس الايرانية للأنباء، ان الولايات المتحدة استنفدت اجراءات حظرها ضد ايران، وأصبحت أيديها خالية، ولم يعد بوسعها فعل اكثر من ذلك، فلجأت الى فرض الحظر على الأشخاص، مبينا ان هذا المخطط ليس له سند قانوني، وعديم الجدوى، وسيفشل كما فشلت المخططات السابقة ضد بلاده، على حد تعبيره.

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