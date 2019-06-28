2019/06/28 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دان تحالف القوى العراقية، اليوم الجمعة، ما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد ليلة أمس.وفي بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “عبر اتحاد القوى عن اسفه لاستغلال البعض لحق التظاهر السلمي للاساءة لسمعة العراق الخارجية ومحاولة عرقلة تمتين العلاقات العراقية مع محيطه العربي والاقليمي والدولي”.وطالب التحالف “الحكومة بالتعامل بحزم مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف القوى يدين الاعتداء على سفارة البحرين وكالة خطوة برس.

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