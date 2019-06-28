2019/06/28 | 18:23

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وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

العراقامن

وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

الجمعة 28 يونيو 2019 - 18:03

شعار وزارة الداخلية العراقية

وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

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