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وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف


وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف
2019/06/28 | 18:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

العراقامن

وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

الجمعة 28 يونيو 2019 - 18:03

شعار وزارة الداخلية العراقية

وزير الداخلية يؤكد انتهاء إخماد الحرائق في المشراق والسيطرة على الموقف

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