2019/06/28 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت جامعة #توبنغن #الألمانية، أن فريقاً من علماء #الآثار الألمان والأكراد اكتشف قصراً عمره 3400 عاماً ينتمي إلى إمبراطورية “ميتاني” التي توصف بـ”الغامضة”.وذكر موقع “#دويتشه_فيله”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور… إمبراطورية “غامضة” تظهر في الموصل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور… إمبراطورية “غامضة” تظهر في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).