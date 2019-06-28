الصين ترفض الحظر الكامل على النفط الإيراني

2019/06/28 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد فو كونغ، المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، اليوم الجمعة، رفض بلاده العقوبات الأحادية على إيران وشدد على أهمية

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