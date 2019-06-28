تفكيك خلية إرهابية

2019/06/28 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اختراق وتفكك خلية إرهابية وتقبض على الرؤوس المدبرة لها في كركوك.

وذكر بيان للمديرية حصلت عليه "العهد نيوز"،

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