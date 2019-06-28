وزير الدفاع نجاح الشمري يزور منطقتي الكاظمية والاعظمية

2019/06/28 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد وزير الدفاع نجاح الشمري، القطعات الأمنية في منطقتي الكاظمية والاعظمية، بالعاصمة بغداد.

وزار الشمري خلال جولته، مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان في استقباله أمين العتبة الكاظمية الشيخ عدي الكاظمي، وأدى صلاة المغرب في الحضرة الكاظمية، وسط جموع المصلين.

وتوجه الشمري بعد ذلك إلى مدينة الاعظمية، للإطلاع على الواقع الأمني، وتفقد القطعات الأمنية الماسكة لتلك المنطقة، وقام عقب ذلك بزيارة جامع الإمام أبو حنيفة النعمان، والمجمع الفقهي، حيث كان في استقباله رئيس المجمع، وعدد من العلماء، وأدى صلاة العشاء في الجامع.

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