النزاهة تضبط متهماً بترويج العملة المزيفة في ديالى

2019/06/28 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة ,اليوم الجمعة, ضبط متهم بالجرم المشهود وهو يروّج لعملة مُزيّفة في ديالى .وأكدت , أنه تم ضبط كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة بحوزة المتهم.وقالت الهيئة في بيان ، إن “فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى نفذ عملية ضبط لمُتهم بترويج عملةٍ مُزيَّفة في المحافظة.وبينت , أنَّ “العملية تمَّت …

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