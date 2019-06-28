النزاهة تضبط تلاعباً ببيع عقار في نينوى ومستندات صرف إيفاد خارج العراق

2019/06/28 | 18:28

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكن ملاكات مديرية تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في ...

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